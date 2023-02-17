Оккупационная власть Севастополя заявила об атаке дрона на Балаклавскую ТЭС

Об этом "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал в телеграме.

"Сегодня утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений нет, станция работает в штатном режиме", – сказал он.

Так называемый глава Севастополя обвинил Украину в "попытке нанести удар по важным для города объектам".