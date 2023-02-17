Оккупационная власть Севастополя заявила об атаке дрона на Балаклавскую ТЭС
Так называемый губернатор временно захваченного Севастополя сообщил о "сбивании беспилотника" вблизи Балаклавской электростанции
Об этом "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев написал в телеграме.
"Сегодня утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник. Повреждений нет, станция работает в штатном режиме", – сказал он.
Так называемый глава Севастополя обвинил Украину в "попытке нанести удар по важным для города объектам".
- Напомним, в четверг, 16 февраля, на оккупированном Россией берегу Каховского водохранилища поднялся большой столб дыма, вероятно, в результате масштабного взрыва.
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