Об этом сообщает в телеграмме Мариупольский городской совет со ссылкой на видео, где говорит депутат российской госдумы.

"На видео оккупанты сами признают вспышку инфекционных заболеваний в Мариуполе. После медицинских консультаций, в городе обнаружили детей и взрослых с инфекциями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что долгое время коллаборационные власти отрицают, что в городе распространяются инфекционные заболевания. Но теперь даже на пропагандистском ТВ признают правду, потому что уже невозможно умалчивать о очевидном.

По словам Александра Лазаренко, до захвата россиянами Мариуполя возглавлявшего поликлинику №3, летом всегда наблюдается увеличение инфекционных заболеваний, особенно острых кишечных инфекций, но до войны в городе была полноценная медицинская помощь и контроль.

"Сейчас в городе отсутствуют гигиенические средства, качественная питьевая вода. Еще добавляется отсутствие своевременной, профессиональной медицинской помощи. В результате инфекционные заболевания активно распространяются. Я не исключаю, что уже есть случаи заболевания холерой. Тогда, как за последние пять лет у городе не было ни одного подобного случая. Это может привести к большому количеству летальных исходов среди мирных жителей", - заявил Лазаренко.

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