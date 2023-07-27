Оккупационная власть Крыма закрыла доступ на Арабатскую косу, соединяющую полуостров с Херсонщиной
Оккупационная власть Крыма, во главе с коллаборантом Аксеновым, с 31 июля закроет гражданским доступ на Арабатскую косу, соединяющую полуостров с Херсонщиной
Об этом пишет российский Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу пограничного управления ФСБ в Крыму.
"С 20:00 31 июля в соответствии с решением оперативного штаба Республики Крым под председательством главы Республики Крым Аксенова С.В. пропуск гражданских лиц на косу Арабатская Стрелка запрещен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб, а также выполняющие "оборонительные задачи".
Оккупанты заявляют, что такие меры необходимы для "локализации угроз безопасности населения и военных объектов" и будут продолжаться до особого распоряжения.
Справочно. Арабатская Стрелка – песчаная коса-полуостров в западной части Азовского моря, в Крыму и Херсонской области, отделяющая Сиваш от Азовского моря.
- В пятницу, 9 июня, украинские защитники нанесли удачный удар по штабу российских войск на временно оккупированной Арабатской Стрелке
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