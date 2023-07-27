Об этом пишет российский Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу пограничного управления ФСБ в Крыму.

"С 20:00 31 июля в соответствии с решением оперативного штаба Республики Крым под председательством главы Республики Крым Аксенова С.В. пропуск гражданских лиц на косу Арабатская Стрелка запрещен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб, а также выполняющие "оборонительные задачи".

Оккупанты заявляют, что такие меры необходимы для "локализации угроз безопасности населения и военных объектов" и будут продолжаться до особого распоряжения.

Справочно. Арабатская Стрелка – песчаная коса-полуостров в западной части Азовского моря, в Крыму и Херсонской области, отделяющая Сиваш от Азовского моря.