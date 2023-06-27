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Оккупационная администрация Запорожской области вывозит под предлогом отдыха детей в Чувашию

27 июня, 2023 вторник
11:14
Война с Россией

Оккупационная администрация временно захваченных районов Запорожской области вывозит детей в Российскую Федерацию якобы на отдых

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Подполье рассказало, что около 300 детей должны вывезти в Чувашскую Республику.

"Как известно, россияне не возвращают детей после их вывоза, прикрываясь военным положением в регионе, которое еще осенью прошлого года ввел на ВОТ международный преступник Владимир Путин", - накормят в ЦНС.

В то же время россияне заблокировали выезд жителей временно оккупированной территории Запорожской области в Украину. Тем самым враг использует детей в качестве заложников, чтобы заставить уехать их родителей за ними.

Сопротивление напоминает, что похищение детей для дальнейшей ассимиляции является признаком геноцида нации, поскольку это направлено на уничтожение самоидентификации нации. Все, кто помогает или способствует вывозу детей, несут наказание именно за преступления против человечности.

Что известно о депортации детей в РФ

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой. Решение МКС связано с военными преступлениями Путина и Львово-Беловой. Они подозреваются в незаконной депортации украинского населения, в частности, детей.

24 мая в Офисе генпрокурора сообщили, что Украина расследует возможную роль Беларуси в насильственной депортации детей с временно оккупированных территорий.

В мае омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о наличии доказательств причастности Беларуси к незаконной депортации детей в РФ.

29 мая уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец выступил на неформальном заседании Совбеза ООН по похищению Россией детей с оккупированных территорий Украины. Омбудсмен рассказал, что РФ намеренно меняет законодательство, чтобы исключить возвращение украинских детей на родину и применяет для этого в том числе принудительное изменение их гражданства на российское. Он отметил, что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях, неизвестно даже, где они находятся и в каких условиях.

По словам уполномоченного ВР по правам человека, по состоянию на конец мая Украине известно о 24 тысячах украинцев, пропавших без вести во время вооруженной агрессии России, в том числе и дети.

Экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка, основатель Фонда "Save Ukraine" Николай Кулеба отметил , что оккупанты похищают и принудительно депортируют наших детей.

Впоследствии Лубинец заявил, что россияне используют детский труд и милитаризуют детей на временно захваченных территориях.

Также российские войска обостряют гуманитарный кризис на временно оккупированной территории, чтобы склонить родителей брать паспорт для детей в обмен на "социальные выплаты".

Власти РФ пытаются переключить внимание мира по депортации детей, создав комиссию для расследования "преступлений украинской власти" против несовершеннолетних с 2014 года.

Россия
оккупированные территории
Запорожская область
воєнні злочини Росії
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