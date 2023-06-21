Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Концлагеря в Донецкой области. Теперь - официально. Гауляйтер Пушилин издал распоряжение о де-факто создании лагерей для содержания всех, кто не гражданин так называемой ДНР или России", - написал он.

По его словам, возвращение граждан в Украину не предусмотрено оккупантами вообще.

"Это означает пожизненное содержание в лагере", – отметил Андрющенко.

"В итоге – банальная легализация фильтрационных лагерей и тюрем. Которые являются полным аналогом нацистских концлагерей. Разве что без газовых камер (хотя это не точно)", - добавил он.