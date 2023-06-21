Оккупационная администрация в Донецкой области легализовала фильтрационные лагеря для украинцев
Так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин подписал распоряжение, которым оккупационные власти в Донецкой области фактически легализуют фильтрационные лагеря для украинцев
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Концлагеря в Донецкой области. Теперь - официально. Гауляйтер Пушилин издал распоряжение о де-факто создании лагерей для содержания всех, кто не гражданин так называемой ДНР или России", - написал он.
По его словам, возвращение граждан в Украину не предусмотрено оккупантами вообще.
"Это означает пожизненное содержание в лагере", – отметил Андрющенко.
"В итоге – банальная легализация фильтрационных лагерей и тюрем. Которые являются полным аналогом нацистских концлагерей. Разве что без газовых камер (хотя это не точно)", - добавил он.
- В сентябре 2022 года постоянный представитель Польши в ООН Кшиштоф Щерский заявил, что действия России в Украине напоминают сталинские методы, в частности , российские фильтрационные лагеря – это попытка физически уничтожить украинский народ.
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