Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, передают "Крым. Реалии".

"Курортного сезона не будет, в оккупационной администрации признали это. Они, в частности, заявили, что будут давать дотации для туроператоров, чтобы якобы поддержать их на плаву. Туристов нет, люди, напротив, уезжают", – сказала чиновница в эфире украинского национального телемарафона.

Хотя 16 марта в эфире российских пропагандистов гауляйтер Крыма Сергей Аксенов утверждал, что курортному сезону на Крымском полуострове "ничего не грозит".