Оккупационная администрация признала, что курортного сезона в Крыму не будет, - Ташева
В оккупационной администрации признали, что курортного сезона в Крыму не будет – туристов нет, люди, напротив, бегут с полуострова
Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, передают "Крым. Реалии".
"Курортного сезона не будет, в оккупационной администрации признали это. Они, в частности, заявили, что будут давать дотации для туроператоров, чтобы якобы поддержать их на плаву. Туристов нет, люди, напротив, уезжают", – сказала чиновница в эфире украинского национального телемарафона.
Хотя 16 марта в эфире российских пропагандистов гауляйтер Крыма Сергей Аксенов утверждал, что курортному сезону на Крымском полуострове "ничего не грозит".
- Туроператоры России прогнозируют катастрофический сезон в Крыму. Глава российского союза туриндустрии Борис Зелинский заявил о "катастрофической ситуации" с продажей туров в Крым из-за "логистических сложностей" и военных действий.
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