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Обновлено

Оккупационные власти Приднестровья попросили РФ увеличить там количество военных. В Украине отреагировали

8 мая, 2023 понедельник
11:25
Мир

Приднестровская молдавская республика попросила увеличить количество российских военных на ее территории. Утверждается, что это необходимо для защиты региона

Об этом заявил глава представительства непризнанной республики Леонид Манаков, передает российский РБК.

По словам Манакова, в 1995 году Россия снизила численность военного контингента с шести до двух мотострелковых батальонов или 450 человек.

"При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равняется 3100 человек", - сказал он.

Манаков отметил, что увеличение количества российских военных, или как называет их оккупационная администрация – "миротворцев", оправдано в случае роста рисков безопасности, в частности, провокаций и террористической опасности.

По словам представителя "власти" псевдореспублики, этот контингент – основной фактор безопасности на Днестре и главное препятствие для "горячих голов" в Кишиневе, и пока миссия продолжается, Молдова "скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья".

На эту информацию отреагировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Задаю один логический вопрос, на который у орков ответа быть не может. Каким образом они хотят туда (в Приднестровье, - ред.) лететь/добираться? Кто их запустит в наше воздушное пространство или воздушное пространство Молдовы?" – сказал он.

"Пускают клубни. Смешают весь мир. Конечно, наши Силы обороны – на своих позициях. Все знают, все видят, все понимают", - добавил Братчук.

  • 23 февраля российское министерство обороны обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации на территории Приднестровья, а власти Молдовы опровергли это.

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