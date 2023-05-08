Об этом заявил глава представительства непризнанной республики Леонид Манаков, передает российский РБК.

По словам Манакова, в 1995 году Россия снизила численность военного контингента с шести до двух мотострелковых батальонов или 450 человек.

"При этом их штатная численность, установленная документами комиссии, равняется 3100 человек", - сказал он.

Манаков отметил, что увеличение количества российских военных, или как называет их оккупационная администрация – "миротворцев", оправдано в случае роста рисков безопасности, в частности, провокаций и террористической опасности.

По словам представителя "власти" псевдореспублики, этот контингент – основной фактор безопасности на Днестре и главное препятствие для "горячих голов" в Кишиневе, и пока миссия продолжается, Молдова "скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья".

На эту информацию отреагировал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Задаю один логический вопрос, на который у орков ответа быть не может. Каким образом они хотят туда (в Приднестровье, - ред.) лететь/добираться? Кто их запустит в наше воздушное пространство или воздушное пространство Молдовы?" – сказал он.

"Пускают клубни. Смешают весь мир. Конечно, наши Силы обороны – на своих позициях. Все знают, все видят, все понимают", - добавил Братчук.

23 февраля российское министерство обороны обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации на территории Приднестровья, а власти Молдовы опровергли это.

Читайте также: Кулеба объяснил, почему Украина держит войска на границе с непризнанным Приднестровьем