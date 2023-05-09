Об этом информирует Центр нацсопротивления.

"Органы оккупационной администрации на ВОТ Запорожья готовят новую волну депортации из региона под прикрытием "эвакуации", - пишет ведомство.

Российские захватчики уже приготовили автобусы для эвакуации, выбрали группы коллаборантов, которые будут наблюдать за процессом. Также решено остановить работу так называемых учебных заведений, контролируемых оккупантами.

Сообщается, что рашисты уже приступили к подготовке к депортации. В некоторых городах временно оккупированной Запорожской области подготовили транспорт для перевозки детей и работников банковских учреждений.