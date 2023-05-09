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Оккупационная администрация на Запорожье готовит очередную волну депортации под прикрытием "эвакуации"

9 мая, 2023 вторник
18:58
Война с Россией

Продолжается новая волна депортации из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области, рашисты подготовили автобусы и коллаборантов

Об этом информирует Центр нацсопротивления.

"Органы оккупационной администрации на ВОТ Запорожья готовят новую волну депортации из региона под прикрытием "эвакуации", - пишет ведомство.

Российские захватчики уже приготовили автобусы для эвакуации, выбрали группы коллаборантов, которые будут наблюдать за процессом. Также решено остановить работу так называемых учебных заведений, контролируемых оккупантами.

Сообщается, что рашисты уже приступили к подготовке к депортации. В некоторых городах временно оккупированной Запорожской области подготовили транспорт для перевозки детей и работников банковских учреждений.

  • Ранее сообщалось, что оккупанты организовали автобусы для перевозки жителей Запорожской области в Крым и Россию.
  • Захватчики привлекают коллаборантов к вывозу с временно оккупированной территории Запорожской области в Крым награбленного имущества украинцев, предприятий и госучреждений.
  • Российские оккупанты третий день вывозят из Энергодара Запорожской области документы и оборудование. В городе не работают Интернет и аптеки, а на АЗС нет топлива.
  • Депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков отметил, что захватчики давят на жителей оккупированной территории Запорожья относительно так называемой эвакуации, чтобы держать людей как живой щит по всем логистическим маршрутам.
Россия
оккупированные территории
Запорожская область
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