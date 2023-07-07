Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Предполагается вывоз в Россию коллаборантов, документации и ценного имущества.

В Мариупольском порту ускоряются грузовые операции, в том числе по вывозу украинского зерна.

"Центр Национального Сопротивления подчеркивает, что даже в случае бегства предателям Украины не удастся избежать ответственности. Каждому из них придется отвечать за свои поступки", - отмечает ведомство.

Сопротивление призывает жителей временно оккупированных территорий сообщать о размещении и передвижении врагов на сайте.