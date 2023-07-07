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Оккупационная администрация Мариуполя разработала план эвакуации коллаборантов, документации и ценного имущества

7 июля, 2023 пятница
15:52
Война с Россией

По данным украинского подполья, захватническая администрация временно оккупированного города Мариуполь разработала план эвакуации

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

Предполагается вывоз в Россию коллаборантов, документации и ценного имущества.

В Мариупольском порту ускоряются грузовые операции, в том числе по вывозу украинского зерна.

"Центр Национального Сопротивления подчеркивает, что даже в случае бегства предателям Украины не удастся избежать ответственности. Каждому из них придется отвечать за свои поступки", - отмечает ведомство.

Сопротивление призывает жителей временно оккупированных территорий сообщать о размещении и передвижении врагов на сайте.

  • 2 июня стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе готовятся к эвакуации жителей города.
  • Генеральный штаб ВСУ писал 25 июня, что на временно захваченной территории Херсонской области отмечается активизация процесса эвакуации местных коллаборантов с российскими паспортами на собственных автомобилях в Крым.
  • 30 июня ГУР сообщало, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.
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