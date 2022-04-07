Оккупанты ждут ротации, чтобы по приезду сразу уволиться: СБУ перехватила очередной разговор военного РФ
Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор оккупанта, где российский военный рассказывает, что они так получают от ВСУ, что называют эту войну адом для себя и ждут ротации, чтобы по приезду сразу уволиться
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В перехваченном разговоре оккупант жалуется, что многие российские военные погибли, армия терпит большие потери.
"В первые два дня только из нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромнейшие.
Также слышно, как захватчик жалуется на свое руководство и говорит, что о них даже не упоминают. Сейчас оккупанты ждут ротации, чтобы по приезду в РФ сразу написать заявление на увольнение.
"Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь", – сказал российский военный.
- Служба безопасности Украины 7 апреля перехватила телефонный разговор боевика "ДНР", чье подразделение сейчас стоит в Херсонской области, и его родственницы, проживающей в Запорожье. В разговоре слышно, как женщина, которая под влиянием российской пропаганды имела другое представление об "асвабадетеле", шокирована настоящей реальностью, а ее иллюзии вдребезги разбились.
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