Оккупанты жалуются на второй за сутки обстрел Луганска и выключают мобильный интернет
Главарь террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник днем в субботу, 13 мая 2023 года, распорядился остановить работу мобильного трафика на территории оккупированного россиянами Луганска
Об этом он заявил у себя в ТГ-канале.
"В связи с усилением обстрелов принято решение о временной приостановке работы мобильного интернета на территории республики", - отметил руководитель боевиков ОРЛО.
Также он информирует о утреннем ударе по расположенному в Луганске объекту.
По словам Пасечника, предыдущая мощная атака по разместившимся в Луганске оккупантам имела место вечером накануне - в пятницу, 12 мая .
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"Меньше чем за сутки украинские националисты нанесли второй удар столице "республики". Сегодня утром произошел прилет в районе поселка Юбилейный (Артемовский район Луганска)", - отметил Пасечник.
Российские ресурсы говорят, что под удар попали оккупационные силы, размещенные в корпусе бывшего Луганского университета внутренних дел.
- 17 февраля Генштаб ВСУ заявлял о прибытии в Луганск новой команды иранских инструкторов по запуску шахедов.
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