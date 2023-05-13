Оккупанты жалуются на второй за сутки обстрел Луганска и выключают мобильный интернет

Об этом он заявил у себя в ТГ-канале.

"В связи с усилением обстрелов принято решение о временной приостановке работы мобильного интернета на территории республики", - отметил руководитель боевиков ОРЛО.

Также он информирует о утреннем ударе по расположенному в Луганске объекту.

По словам Пасечника, предыдущая мощная атака по разместившимся в Луганске оккупантам имела место вечером накануне - в пятницу, 12 мая .

Читайте также: Виктор Андрусов. Вернуть Крым гораздо легче, чем вернуть Луганск и Донецк

"Меньше чем за сутки украинские националисты нанесли второй удар столице "республики". Сегодня утром произошел прилет в районе поселка Юбилейный (Артемовский район Луганска)", - отметил Пасечник.

Российские ресурсы говорят, что под удар попали оккупационные силы, размещенные в корпусе бывшего Луганского университета внутренних дел.