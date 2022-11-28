Оккупанты заявляют, что не собираются покидать ЗАЭС

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких признаков, что РФ покидает ЗАЭС, нет.

"Не нужно искать каких-либо признаков там, где их нет и быть не может", – сказал Песков.

Пропагандистские СМИ сообщают, что оккупационная администрация Энергодара назвала заявление Котина "фейком" и заявила, что Запорожская АЭС остается под контролем РФ.

Оккупанты рассказали о планах создать на ЗАЭС резервный источник энергоснабжения, а также заявили, что сейчас идет работа по переводу двух энергоблоков в режим горячей остановки для "подачи тепла" жителям Энергодара.

После этого оккупанты планируют перевести персонал станции под юрисдикцию российского "Росатома".

"Работники, в том числе и оперативный персонал, подписали трудовые соглашения с новым работодателем. Персонал получает зарплатные карточки "Промсвязи банка" и соответственно зарплату выше чем в их предварительных договорах с НАЭК", - заявляют оккупанты.

27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил, что есть признаки того, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС и пытаются похитить как можно больше со станции.

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