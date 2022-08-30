Оккупанты заявляют, что миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС рассчитана только на один день
Программа миссии МАГАТЭ на АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области рассчитана на один день
Об этом сообщил "Интерфаксу" глава оккупационной администрации региона Евгений Балицкий.
"Программа визита рассчитана на один день. Они должны за один день посмотреть работу станции. Те элементы, которые они скажут, в процессе можно посмотреть. Пока заявлено (цель миссии – ИФ) – "знакомиться с работой станции".", - сказал Балицкий. .
Он уточнил, что, по плану, делегация заедет на подконтрольную РФ территорию через Васильевку недалеко от линии столкновения и сразу отправится в Энергодар. "Они должны к вечеру (в тот же день - ИФ) уже уехать, в светлое время суток", - отметил "глава" региона.
Балицкий предположил, что эксперты осмотрят два работающих реактора, хранилище отходов и систему охлаждения. Также оккупанты планируют показать им результаты "обстрелов" со стороны Украины.
Балицкий отметил, что участники миссии МАГАТЭ не идут на контакт с оккупационными местными властями.
"Я планирую поехать и встретить делегацию. Если только они хотят, чтобы мы им все показали. Потому что пока, к сожалению, они с нами в коммуникацию не вступают и нам никаких писем не пишут. И проезд свой они с нами пока никак не согласовывают". Потому ждать, что они будут готовы к встрече со мной... Мы напрашиваться тоже не будем. Сделаем, что можем, а там – что угодно будет", - сказал Балицкий.
- 29 августа стало известно, что миссия МАГАТЭ следует на Запорожскую АЭС. Это произошло после того, как 25 августа захваченная атомная электростанция в Энергодаре была впервые в истории отключена от электроэнергии .
- 30 августа в CNN сообщили, что члены миссии МАГАТЭ, которые должны посетить захваченную российскими военными Запорожскую АЭС, уже прибыли в Киев .
- Перед поездкой миссии на Запорожскую АЭС с главой МАГАТЭ Гросси встретился Зеленский. Он выразил надежду, что миссия МАГАТЭ сможет начать свою работу.
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