Об этом сообщил так называемый мэр временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

"В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению", - написал он.

Отмечается, что в этой связи спецслужбы приняли решение об ограничении движения шлюпок с пляжей Балаклавы и обратно.

Впоследствии Развожаев заявил , что силы российского флота якобы уничтожили дрон.

"Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом удалении от берега в севастопольской морской зоне. Ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавского рейда сняты", - говорится в сообщении.