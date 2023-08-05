Оккупанты заявили об уничтожении украинского морского дрона вблизи Севастополя
Российские оккупационные власти в субботу, 5 августа, заявили об уничтожении украинского надводного беспилотника, якобы зафиксированного вблизи оккупированного Севастополя
Об этом сообщил так называемый мэр временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.
"В севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который продолжает движение. Принимаются все необходимые меры по его уничтожению", - написал он.
Отмечается, что в этой связи спецслужбы приняли решение об ограничении движения шлюпок с пляжей Балаклавы и обратно.
Впоследствии Развожаев заявил , что силы российского флота якобы уничтожили дрон.
"Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом удалении от берега в севастопольской морской зоне. Ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавского рейда сняты", - говорится в сообщении.
- 5 августа в районе Крымского моста прогремели мощные взрывы, предположительно вызванные морскими дронами, - Россия заявляет о попадании в танкер и обвиняет в атаке Украину. Позже стало известно, что Служба безопасности Украины вместе с Военно-Морскими силами в районе Крымского моста взорвала российский нефтяной танкер SIG, перевозивший топливо для оккупационных войск РФ.
- Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал недавние атаки дронов на российские корабли и заявил, что они полностью законны, ведь проводились в территориальных водах Украины. Для того чтобы "хлопок" в РФ прекратился, глава СБУ предложил россиянам воспользоваться единственной возможностью - "оставить территориальные воды Украины и нашу землю".
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил о расширении масштабов дальности боевой работы по военным объектам РФ, назвав российские цели лучшим полигоном для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения.
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