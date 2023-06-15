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Оккупанты заявили о закрытии медучреждения в Каменке на Запорожье, поскольку работники отказались от паспортов РФ, - Генштаб

15 июня, 2023 четверг
07:13
Война с Россией

Российские оккупанты сообщили о закрытии медицинского учреждения в населенном пункте Каменка Запорожской области. Там работники отказались получать паспорта РФ

Об этом сообщили 15 июня в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"В населенном пункте Каменка Запорожской области, в начале 2023 года оккупанты шантажировали работников Центра первичной медико-санитарной помощи, что в случае отказа от получения паспорта РФ, денежное довольствие будет снижено на 60 процентов", - говорится в сообщении.

Из-за того, что большинство работников отказались от получения российских документов, оккупанты сообщили о закрытии лечебного учреждения.

Россияне нанесли 38 авиаударов и совершили 52 обстрела из РСЗО по населенным пунктам Украины за сутки

Российская армия за минувшие сутки нанесла ракетно-авиационный удар по Украине, применив 6 крылатых ракет воздушного базирования Х-22, 4 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 7 БПЛА типа Shahed.

Во время атаки сила ПВО уничтожила 9 воздушных целей - три крылатых ракеты "Калибр" и 6 БПЛА Shahed.

Всего, за прошедшие сутки, враг нанес 38 авиационных ударов, также совершил около 52 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг сосредоточен на 4 направлениях, произошло почти 50 боевых столкновений

Россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по населенным пунктам Горки Черниговской области и Веселое, Старица и Бударки, Харьковской области. Противник совершил 16 минометных и артиллерийских обстрелов по населенным пунктам Сумской области, 2 по Черниговской области, а также обстрелял 11 населенных пунктов Харьковщины.

На Купянском направлении противник нанес авиаудар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Новомлынск, Дворичная, Западное, Берестов Лиман Первый, Масютовка на Харьковщине и Новоселовска Луганской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки россияне проводили безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Враг нанес авиаудару возле Ивановки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Кисловке, Невскому и Белогоровку Луганской области и Ямполевке, Торскому, Верхнекаменному, Спорному и Серебрянку в Донецкой области.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия возле Ягодного и Берховки.

Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Спирное, Раздолевка, Левадное, Краматорск, Константиновка и Белая Гора. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Александрополь, Сухая Балка, Нью-Йорк, Троицкое и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Россияне осуществили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Веселое, Бердичи, Авдеевка, Уманское, Семеновка, Водяное, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки в районе города Марьинка. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Богатырь, Острое, Георгиевка, Нетайлово, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Золотой Нивы. Совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Курахово, Максимовка, Елизаветовка, Угледар, Пречистовка, Времовка, Большая Новоселка, Свободное Поле, Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Совершил артиллерийские обстрелы более 50 населенных пунктов. Среди них: Зеленое Поле, Новополь, Нескучное, Новый Комар и Макаровка Донецкой области; Новодаровка, Левадное, Красное, Гуляйполе и Пятихатки Запорожской области; Осокоровка, Михайловка, Гавриловка, Республиканец, Берислав, Белозерка, Велетенское, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Силы обороны поразили 2 пункта управления, три ЗРК и 3 РЭБ оккупантов

"Авиация сил обороны в сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 13 районов сосредоточения живой силы, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

  • В ночь на 15 июня российское войско снова атаковало украинские регионы крылатыми ракетами Х-101/Х-555 и ударными дронами. ПВО удалось сбить 1 ракету, 20 "шахедов" и "орлан-10".
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