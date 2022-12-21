Оккупанты заявили о планах вернуться в Херсон в 2023 году

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Сальдо, возвращение правобережной части Херсона является приоритетной целью российских захватчиков в 2023 году.

"То есть вся причерноморская часть, включенная в состав Российской империи в XVIII веке, она вся будет на своем родном месте", - уверен гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

11 ноября ВСУ освободили Херсон, отбросив российские войска на левый берег Днепра.

28 ноября СБУ задержала в Херсоне злоумышленников , работавших в оккупационном "СИЗО", где российские кафиры пытали похищенных украинцев.

5 декабря Служба безопасности Украины задержала в уволенном Херсоне руководителя бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", открывавшего свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины.

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