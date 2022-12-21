Оккупанты заявили о планах вернуться в Херсон в 2023 году
Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские террористы планируют вернуться в Херсон в 2023 году
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Сальдо, возвращение правобережной части Херсона является приоритетной целью российских захватчиков в 2023 году.
"То есть вся причерноморская часть, включенная в состав Российской империи в XVIII веке, она вся будет на своем родном месте", - уверен гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.
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