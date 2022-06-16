Об этом информирует в телеграме Энергоатом.

"Рашистские захватчики не прекращают запугивать работников Запорожской атомной электростанции и угрожать энергодарцам. Вчера, 15 июня, один из представителей "власти" оккупантов, кто-то, по имени Александр Геннадиевич, с позывным "волга", который, по его словам, "катается здесь от администрации", собрал руководителей структурных подразделений ЗАЭС.



До сведения работников электростанции он довел информацию, что с 1 сентября 2022 года ЗАЭС полностью перейдет под контроль России и, соответственно, Росатома. Мол, готовьтесь встречать новое руководство и работать по новым правилам", - говорится в сообщении.



В Энергоатоме отмечают, что такое заявление невозможно, ведь Запорожская АЭС работает и будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством: "Ее временный захват российскими военными никоим образом не означает передачу станции стране-агрессору".

Украина призвала ООН и МАГАТЭ найти способ освободить Запорожскую АЭС от оккупантов.

МАГАТЭ пытается во что бы то ни стало попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там оккупантов и одобрить их действия.

Украина обвинила МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Мариано Гросси в поощрении актов ядерного терроризма РФ в Украине, а также содействии усилению угроз ядерной безопасности мира.

Россия похитила 20 жителей оккупированного Энергодара, из них 11 – сотрудники Запорожской АЭС.

30 апреля Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что российский Росатом хочет взять под полное управление украинскую Запорожскую АЭС в захваченном Энергодаре.

23 мая россияне в оккупированном Энергодаре расстреляли сотрудника Запорожской АЭС, он находится в больнице.

В марте из-за обстрела захватчиков на Запорожской АЭС вспыхнул пожар: горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.

31 мая мы сообщали, что на Запорожской АЭС дислоцируется полтысячи оккупантов и хранится много взрывчатки.

2 июня в пресс-службе Энергоатома опровергли заявления о возможности отключения Запорожской АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил , что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях зоны отчуждения, но на ЧАЭС зафиксировали повреждения сооружений.

В первую неделю июня Международное агентство по атомной энергии во второй раз за последние полтора месяца посещает ЧАЭС.

9 июня стало известно, что российские оккупанты активно готовили визит Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую атомную электростанцию. Военные вместе с представителями Росатома общаются с МАГАТЭ по организации приезда.

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