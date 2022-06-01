Оккупанты заявили о намерении провести "международный трибунал", который будет судить Турчинова, Порошенко и Зеленского - Центр противодействия дезинформации

Об этом сообщают на телеграмм-канале Центра противодействия дезинформации.

Мотивируют это тем, что "военный преступник – не только тот, у кого в руках оружие, а это и приказывающий генерал, и президенты, которые своими подписями посылали нацистов на Донбасс для убийства мирного населения", – сообщили пропагандисты.

Кроме того, россияне распространяли фейки, что секретарь Совбеза РФ Патрушев привел обновленные разведданные, согласно которым визиты президента А.Дуды в Киев и заявления о стирании границ Украины и Польши предшествуют реальным действиям по быстрому захвату Варшавой украинских территорий.

Напомним, Россия распространяет фейки о якобы сверхприбылях американских компаний на фоне российской войны против Украины, а также распространяет ложь о карательных рейдах в Харькове.

СМИ России со ссылкой на следственный комитет сообщили , что в Мариуполе обнаружили медицинские карточки детей, которые являются здоровыми. Так пропагандисты намекают своей аудитории на "незаконную трансплантацию анатомических материалов"

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