Об этом сообщают российские СМИ.

По словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в ночь на 7 мая в Крыму было зафиксировано более 10 БПЛА.

"Ночью силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку на Севастополь. Всего в Крым и Севастополь было направлено этой ночью более 10 беспилотников",— заявил Развожаев.

Пользователи соцсетей сообщили, что взрывы ночью также прогремели в Евпатории и Саках.