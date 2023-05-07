Оккупанты заявили о массированной атаке БПЛА на Крым, взрывы слышали в Севастополе, Саках и Евпатории
Оккупационные власти Крыма утверждают, что в ночь на 7 мая полуостров атаковали более 10 украинских беспилотников
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, в ночь на 7 мая в Крыму было зафиксировано более 10 БПЛА.
"Ночью силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили очередную атаку на Севастополь. Всего в Крым и Севастополь было направлено этой ночью более 10 беспилотников",— заявил Развожаев.
Пользователи соцсетей сообщили, что взрывы ночью также прогремели в Евпатории и Саках.
- Утром 6 мая в Джанкое прогремели два громких взрыва , после чего началось задымление.
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