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Оккупанты заявили о "масштабной кибератаке" на крымские интернет-ресурсы

21 сентября, 2023 четверг
10:47
Война с Россией

В четверг, 21 сентября, российские оккупанты заявили о якобы "масштабной кибератаке" на крымские интернет-ресурсы, в том числе на сайты так называемых госорганов и СМИ Крыма

Об этом заявил советник так называемого российского главы Крыма Олег Крючков.

"На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибератака. Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями", – написал он.

Оккупант также попросил прощения у жителей полуострова за "временные неудобства".

  • 21 сентября Служба безопасности и Военно-морские силы подтвердили массированную атаку на Крым. Они попали по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Минобороны РФ заявило, что ПВО уничтожило 19 беспилотников над полуостровом.
Крым
оккупированные территории
окупанти
кибератаки
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