Оккупанты заявили о "масштабной кибератаке" на крымские интернет-ресурсы
В четверг, 21 сентября, российские оккупанты заявили о якобы "масштабной кибератаке" на крымские интернет-ресурсы, в том числе на сайты так называемых госорганов и СМИ Крыма
Об этом заявил советник так называемого российского главы Крыма Олег Крючков.
"На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибератака. Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями", – написал он.
Оккупант также попросил прощения у жителей полуострова за "временные неудобства".
- 21 сентября Служба безопасности и Военно-морские силы подтвердили массированную атаку на Крым. Они попали по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Минобороны РФ заявило, что ПВО уничтожило 19 беспилотников над полуостровом.
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