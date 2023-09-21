Оккупанты заявили о "масштабной кибератаке" на крымские интернет-ресурсы

Об этом заявил советник так называемого российского главы Крыма Олег Крючков.

"На крымские интернет-ресурсы ведется масштабная кибератака. Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями", – написал он.

Оккупант также попросил прощения у жителей полуострова за "временные неудобства".