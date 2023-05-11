Об этом пишет издание "Крым.Реалии" от "Радио Свобода".

Они также сообщили, что в случае активизации боев на запорожском направлении "готовы вывозить местных жителей в Крым и Ростовскую область, резервы транспорта для этого есть".

Ранее назначенный Россией "вице-ппремьер" оккупированной части региона по экономике Андрей Козенко в комментарии ТАСС заявил, что всего в рамках объявленной оккупационными властями Запорожской области "эвакуации" планируется "переместить" около 70 тысяч человек.

Представители украинской власти области рассказывают, что значительная часть "эвакуированных" вернулись в родительские дома. По возвращении они рассказывают, что вместе с автобусами репатриантов двигалось большое количество военной техники РФ – то есть их использовали как живой щит.