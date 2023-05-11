Оккупанты заявили, что вывезли из Запорожья 12 тыс. жителей, обещают "эвакуировать" еще 50 тыс.
Российские власти оккупированной части Запорожской области сообщили о "частичной эвакуации" около 12 тысяч жителей, обещают довести эту цифру до 70
Об этом пишет издание "Крым.Реалии" от "Радио Свобода".
Они также сообщили, что в случае активизации боев на запорожском направлении "готовы вывозить местных жителей в Крым и Ростовскую область, резервы транспорта для этого есть".
Ранее назначенный Россией "вице-ппремьер" оккупированной части региона по экономике Андрей Козенко в комментарии ТАСС заявил, что всего в рамках объявленной оккупационными властями Запорожской области "эвакуации" планируется "переместить" около 70 тысяч человек.
Представители украинской власти области рассказывают, что значительная часть "эвакуированных" вернулись в родительские дома. По возвращении они рассказывают, что вместе с автобусами репатриантов двигалось большое количество военной техники РФ – то есть их использовали как живой щит.
- Напомним, накануне стало известно, что РФ приостановила финансирование оккупационной администрации в Запорожье.
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