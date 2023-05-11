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Война с Россией: хроника
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Оккупанты заявили, что вывезли из Запорожья 12 тыс. жителей, обещают "эвакуировать" еще 50 тыс.

11 мая, 2023 четверг
20:42
Война с Россией

Российские власти оккупированной части Запорожской области сообщили о "частичной эвакуации" около 12 тысяч жителей, обещают довести эту цифру до 70

Об этом пишет издание "Крым.Реалии" от "Радио Свобода".

Они также сообщили, что в случае активизации боев на запорожском направлении "готовы вывозить местных жителей в Крым и Ростовскую область, резервы транспорта для этого есть".

Ранее назначенный Россией "вице-ппремьер" оккупированной части региона по экономике Андрей Козенко в комментарии ТАСС заявил, что всего в рамках объявленной оккупационными властями Запорожской области "эвакуации" планируется "переместить" около 70 тысяч человек.

Представители украинской власти области рассказывают, что значительная часть "эвакуированных" вернулись в родительские дома. По возвращении они рассказывают, что вместе с автобусами репатриантов двигалось большое количество военной техники РФ – то есть их использовали как живой щит.

  • Напомним, накануне стало известно, что РФ приостановила финансирование оккупационной администрации в Запорожье.
Запорожье
оккупированные территории
наступление ВСУ
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