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Главная Война с Россией Оккупанты заявили, что в центре Донецка раздалось несколько взрывов

Оккупанты заявили, что в центре Донецка раздалось несколько взрывов

23 августа, 2023 среда
11:06
Война с Россией

В среду, 23 августа, оккупационные власти Донецка обвинили Украину в массированном обстреле центральной части города. По данным "мэра", якобы повреждено здание школы

Об этом написал глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.

"Центр Донецка под обстрелом. В зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами. Очевидцы сообщают об обломках возле магазина "Изумруд", - написал Кулемзин.

По его словам, украинские военные якобы продолжают атаковать город.

Он также сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района якобы повреждено здание школы №13.

  • Вечером 22 августа в районе Крымского моста и Казачьей бухты были слышны выстрелы и виден дым – оккупанты перекрыли мост и назвали это учениями.
Россия
Донецк
оккупированные территории
окупанти
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