Оккупанты заявили, что в центре Донецка раздалось несколько взрывов
В среду, 23 августа, оккупационные власти Донецка обвинили Украину в массированном обстреле центральной части города. По данным "мэра", якобы повреждено здание школы
Об этом написал глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.
"Центр Донецка под обстрелом. В зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами. Очевидцы сообщают об обломках возле магазина "Изумруд", - написал Кулемзин.
По его словам, украинские военные якобы продолжают атаковать город.
Он также сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района якобы повреждено здание школы №13.
- Вечером 22 августа в районе Крымского моста и Казачьей бухты были слышны выстрелы и виден дым – оккупанты перекрыли мост и назвали это учениями.
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