Оккупанты заявили, что в центре Донецка раздалось несколько взрывов

Об этом написал глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.

"Центр Донецка под обстрелом. В зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами. Очевидцы сообщают об обломках возле магазина "Изумруд", - написал Кулемзин.

По его словам, украинские военные якобы продолжают атаковать город.

Он также сообщил, что в результате обстрела Ворошиловского района якобы повреждено здание школы №13.