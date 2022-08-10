Оккупанты заявили, что в Донецке произошла утечка аммиака
Вечером 10 августа на одном из заводов Донецка произошел взрыв, в результате чего произошла утечка аммиака
Об этом сообщили оккупанты из так называемой МЧС ДНР.
Пивзавод, на котором произошел взрыв, расположен в Калининском районе Донецка. Жителям в радиусе 2 км дали инструкции находиться в помещениях и принять меры по дополнительной герметизации своих домов.
Более подробных подробностей оккупанты пока не передают.
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