Об этом сообщили оккупанты из так называемой МЧС ДНР.

Пивзавод, на котором произошел взрыв, расположен в Калининском районе Донецка. Жителям в радиусе 2 км дали инструкции находиться в помещениях и принять меры по дополнительной герметизации своих домов.

Более подробных подробностей оккупанты пока не передают.

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