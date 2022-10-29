Об этом Развожаев написал в telegram.

Он обнародовал пост в ночь на 29 октября и заверил, что в городе ни один объект не поражен.

"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы готовы", - написал Развожаев.

Впоследствии он добавил, что атака, которая началась в 04:30 утра, были отражены и уничтожены все БПЛА и надводный беспилотник.

В то же время оккупационные власти города сообщили, что движение паромов и катеров через Севастопольскую бухту перекрыто.

"Временно перекрыт рейд - паромы и катера не ходят", - говорится в сообщении.

20 августа на крышу штаба черноморского флота РФ упал беспилотник .

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