Оккупанты заявили, что отбили атаку беспилотников в Севастопольской бухте
Глава оккупационных властей Севастополя Михаил Развожаев заявил, что корабли черноморского флота отбили атаку беспилотников в Севастопольской бухте
Об этом Развожаев написал в telegram.
Он обнародовал пост в ночь на 29 октября и заверил, что в городе ни один объект не поражен.
"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Сохраняем спокойствие. Ситуация под контролем. Все оперативные службы готовы", - написал Развожаев.
Впоследствии он добавил, что атака, которая началась в 04:30 утра, были отражены и уничтожены все БПЛА и надводный беспилотник.
В то же время оккупационные власти города сообщили, что движение паромов и катеров через Севастопольскую бухту перекрыто.
"Временно перекрыт рейд - паромы и катера не ходят", - говорится в сообщении.
- 20 августа на крышу штаба черноморского флота РФ упал беспилотник .
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