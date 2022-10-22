Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам главы оккупационной "администрации" Новой Каховки Владимира Леонтьева, из Каховского водохранилища начали сбрасывать воду вниз по течению Днепра, чтобы "минимизировать ущерб в случае разрушения ГЭС".

"ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работу ни одного дня с 24 февраля. В последнюю неделю увеличена сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, было бы меньше. Уровень воды ниже по течению вырос, открыты все затворы, происходит предварительный сброс воды", - сказал Леонтьев.

20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ может взорвать Каховскую ГЭС и затопить более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

22 октября Институт изучения войны сообщил, что россияне хотят взорвать дамбу на Каховской ГЭС для создания буферной зоны между Херсонщиной и Крымом.

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