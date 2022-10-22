Оккупанты заявили, что начали сбрасывать из Каховского водохранилища воду
Оккупационные власти на Херсонщине утверждают, что начали сбрасывать воду из Каховского водохранилища
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
По словам главы оккупационной "администрации" Новой Каховки Владимира Леонтьева, из Каховского водохранилища начали сбрасывать воду вниз по течению Днепра, чтобы "минимизировать ущерб в случае разрушения ГЭС".
"ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работу ни одного дня с 24 февраля. В последнюю неделю увеличена сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, было бы меньше. Уровень воды ниже по течению вырос, открыты все затворы, происходит предварительный сброс воды", - сказал Леонтьев.
- 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ может взорвать Каховскую ГЭС и затопить более 80 населенных пунктов, включая Херсон.
- 22 октября Институт изучения войны сообщил, что россияне хотят взорвать дамбу на Каховской ГЭС для создания буферной зоны между Херсонщиной и Крымом.
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