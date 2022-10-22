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Оккупанты заявили, что начали сбрасывать из Каховского водохранилища воду

22 октября, 2022 суббота
13:17
война с Россией

Оккупационные власти на Херсонщине утверждают, что начали сбрасывать воду из Каховского водохранилища

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По словам главы оккупационной "администрации" Новой Каховки Владимира Леонтьева, из Каховского водохранилища начали сбрасывать воду вниз по течению Днепра, чтобы "минимизировать ущерб в случае разрушения ГЭС".

"ГЭС продолжает работать, хотя три агрегата вышли из строя. Она не останавливала работу ни одного дня с 24 февраля. В последнюю неделю увеличена сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, было бы меньше. Уровень воды ниже по течению вырос, открыты все затворы, происходит предварительный сброс воды", - сказал Леонтьев.

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Херсон
Херсонщина
оккупированные территории
Новая Каховка
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