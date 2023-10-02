Оккупанты завозят бетонные конструкции в порт Мариуполя, - Андрющенко
Петр Андрющенко, советник городского главы Мариуполя, отметил, что бетонные плиты, которые везут преимущественно из порта Севастополя, россияне используют для строительства укреплений
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Пожалуй, главные новости Мариуполя, которые на сегодняшний день важны с точки зрения фронта и это подтвержденная информация, - оккупанты завозят в порт бетонные конструкции. Видим, как они используют такие конструкции, хотя рассказывают, что это строительные материалы. Однако эти бетонные конструкции 100% идут на строительство укреплений Кроме того, что кафиры строят огневые точки, так еще бетонными плитами начали перекрывать большое количество своих траншей и рвов неподалеку от Мариуполя, и у них получается нечто среднее между бомбоубежищем с одной стороны, а с другой – подземный ход. Именно для этого и завозятся эти бетонные конструкции", - объяснил советник городского главы Мариуполя.
Петр Андрющенко добавил, что эти конструкции россияне везут в Мариуполь преимущественно из порта Севастополя.
- 27 сентября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал , что оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение между РФ и временно оккупированными городами Донетчины - Мариуполем, Волновахой и Донецком.
- 1 октября Мариупольский городской совет сообщал , что российские захватчики разрушили последний украинский мурал в Мариуполе, который был символом свободы, мира и права на счастье.
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