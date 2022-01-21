Оккупанты завезли в ОРДЛО танки, артиллерию и боеприпасы для минометов, - разведка

Об этом информирует ГУР Минобороны .



Российские вооруженные силы наращивают боевые возможности оперугруппировки на временно оккупированной части Донбасса и Луганщины.



"В частности, с начала текущего месяца оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК свыше 7 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов", – сообщает разведка.



Также россияне активно вербуют наемников, отправляемых в ОРДЛО после прохождения интенсивной подготовки в учебных центрах.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb