Оккупанты завезли в ОРДЛО танки, артиллерию и боеприпасы для минометов, - разведка
Российские наемники тайно завезли в ОРДЛО горючее, боеприпасы, танки и артиллерийские установки
Об этом информирует ГУР Минобороны .
Российские вооруженные силы наращивают боевые возможности оперугруппировки на временно оккупированной части Донбасса и Луганщины.
"В частности, с начала текущего месяца оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК свыше 7 тыс. тонн горючего, несколько единиц танков и самоходных артиллерийских установок, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов", – сообщает разведка.
Также россияне активно вербуют наемников, отправляемых в ОРДЛО после прохождения интенсивной подготовки в учебных центрах.
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