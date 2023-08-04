Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

"Большинство местных врачей отказались сотрудничать с врагом и покинули регион. Следовательно, враг завозит на ТОТ своих врачей, в частности на Херсонщину", - говорится в сообщении.

По данным Сопротивления, в Каховку прибыли врачи из одной из больниц Санкт-Петербурга. За работу в зоне боевых действий медики получают прибавку к зарплате.

"До этого эти врачи работали в оккупированной Сирии", - отметили в ЦНС.