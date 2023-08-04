Оккупанты завезли на Херсонщину российских врачей с опытом работы в Сирии
На временно оккупированные территории Херсона прибыли российские врачи с опытом работы в Сирии. Таким образом, захватчики борются с дефицитом медперсонала
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
"Большинство местных врачей отказались сотрудничать с врагом и покинули регион. Следовательно, враг завозит на ТОТ своих врачей, в частности на Херсонщину", - говорится в сообщении.
По данным Сопротивления, в Каховку прибыли врачи из одной из больниц Санкт-Петербурга. За работу в зоне боевых действий медики получают прибавку к зарплате.
"До этого эти врачи работали в оккупированной Сирии", - отметили в ЦНС.
- Накануне стало известно, что захватчики отвезли из России на временно оккупированные территории Запорожской области медицинский персонал. Врачей расселяют в захваченных домах украинцев.
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