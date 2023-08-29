Оккупанты завезли на Херсонщину 7 тонн пропагандистских "учебников": больше всего – по истории

Об этом сообщает Центр нацсопротивления .

"Перед началом учебного года в "русские" школы на Херсонщине завезли 7 тонн пропагандистской литературы. Наибольшее количество учебников - по российской истории за 11-й класс", - говорится в сообщении.

"Именно эта аудитория важна для россиян, ведь враг готовится к мобилизации украинцев на ТОТ", - добавили в ЦНС.

Там отметили, что в этих учебниках РФ переводит ответственность за войну на Украину. Также распространяется тезис о якобы распространении нацизма в Украине.

Также россияне завозят на ТОТ школьные наборы, выдача которых возможна только тем детям, родители которых оформили паспорта РФ.