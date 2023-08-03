Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Согласно сообщению, у россиян есть дефицит медицинского персонала на временно оккупированных территориях, ведь большинство специалистов уехали.

"На временно захваченных землях Запорожской области враг провел ротацию медицинского персонала. В частности, в регион завезли партию очередных гастролеров как врачей, так и средний медперсонал", - отметили в ЦНС.

"Расселяют гастарбайтеров в захваченных у украинцев жилищах и общежитиях. За работу на ВОТ они получают увеличенную зарплату", - добавили там.

В Сопротивлении отметили, что часто врачи из РФ подписывают контракты на постоянную работу на ВОТ, таким образом враг сменяет демографический состав на захваченных землях.