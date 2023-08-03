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Оккупанты завезли из России на Запорожье медицинский персонал: расселяют в захваченных домах украинцев

3 августа, 2023 четверг
14:05
Война с Россией

Россияне доставили на временно оккупированные территории Запорожской области врачей и средний медицинский персонал. Их расселяют в захваченных домах украинцев

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

Согласно сообщению, у россиян есть дефицит медицинского персонала на временно оккупированных территориях, ведь большинство специалистов уехали.

"На временно захваченных землях Запорожской области враг провел ротацию медицинского персонала. В частности, в регион завезли партию очередных гастролеров как врачей, так и средний медперсонал", - отметили в ЦНС.

"Расселяют гастарбайтеров в захваченных у украинцев жилищах и общежитиях. За работу на ВОТ они получают увеличенную зарплату", - добавили там.

В Сопротивлении отметили, что часто врачи из РФ подписывают контракты на постоянную работу на ВОТ, таким образом враг сменяет демографический состав на захваченных землях.

  • В апреле мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что на Запорожье оккупанты заселились в больницу с пожилыми людьми. Гражданские больницы захватчики перепрофилируют в военные госпитали.
Новости
оккупированные территории
Запорожская область
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