Оккупанты завербовали 23 тыс. зэков в ЧВК Вагнера, - Центр национального сопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В Центре объяснили, почему важно сообщать месторасположение зэков из ЧВК Вагнера.

"В общей сложности оккупанты завербовали 23 тыс. заключенных, которых используют при штурме как мясо. Причиной является то, что их смерть не резонирует в российском обществе и поэтому позволяет россиянам не думать о потерях. Фактически враг обменивает жизнь дешевых бойцов на жизнь украинцев. Из заключенных формируют штурмовые отряды, при штурме используют аэроразведку, благодаря которым командиры групп наблюдают за действиями "подчиненных", - пишут в сообщении.

Центр национального сопротивления отметил работу украинского подполья, предоставляющую информацию о размещении вагнеровцев. Это позволяет наносить удары по пунктам управления.

В воскресенье, 11 декабря, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на базе вагнеровцев во временно оккупированной Кадиевке произошел "хлопок".

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