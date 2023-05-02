Оккупанты завели один ракетоноситель в пункт базирования: сколько носителей "калибров" в Черном море
По состоянию на 2 мая Россия удерживает в Черном море восемь кораблей, из которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр". Общий залп составляет до 4 ракет
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
Таким образом, Россия завела один из ракетоносителей, который был в Черном море 1 мая, в пункт базирования. В настоящее время в море наблюдается шторм.
В Азовском море находятся два вражеских корабля, но ракетоносителей среди них нет.
В Средиземном море находятся четыре корабля, среди которых один носитель "калибров". Общий залп составляет до 16 ракет.
- Вечером 30 апреля в Черном море было 11 вражеских кораблей , среди них два ракетоносителя.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.39
Покупка 37.39Продажа 37.99
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное