Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

Таким образом, Россия завела один из ракетоносителей, который был в Черном море 1 мая, в пункт базирования. В настоящее время в море наблюдается шторм.

В Азовском море находятся два вражеских корабля, но ракетоносителей среди них нет.

В Средиземном море находятся четыре корабля, среди которых один носитель "калибров". Общий залп составляет до 16 ракет.