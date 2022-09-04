Оккупанты затопили шахты Луганщины, а горняков "мобилизовали" на фронт, - Гайдай
По информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российские оккупанты затопили шахты на временно оккупированных территориях Луганщины, а шахтеров отправили умирать на фронт
Об этом он сообщил в телеграме .
"Что касается шахт, то давайте будем говорить реально и откровенно. Наши шахты при всей пропаганде даже со времен Януковича и раньше всегда были дотационны. И сейчас оккупанты их вообще позатопляли. Они мужчин побросали на фронт. Многие из них уже погибли, многие искалечены" , – сказал Гайдай.
Глава Луганской ОВА также отметил, что после победы над Россией Украина не сможет полноценно восстановить угольную промышленность области.
"Мы не восстановим эту отрасль в том виде, в каком она была. Но все же нужно работать в этом направлении. Регион действительно имеет свою специфику, но любая область Украины имеет свою специфику", - добавил он.
Также Гадай сообщил, что другие промышленные предприятия будут восстановлены по современным стандартам, в частности, Украина откажется от "советщины".
"Луганщина продолжит развивать свой промышленный потенциал! Но сначала – Победа!", – пишет он.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сегодня, 4 сентября, рассказал о ситуации в Луганской области и вспомнил оборону Северодонецка.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное