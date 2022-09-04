Об этом он сообщил в телеграме .

"Что касается шахт, то давайте будем говорить реально и откровенно. Наши шахты при всей пропаганде даже со времен Януковича и раньше всегда были дотационны. И сейчас оккупанты их вообще позатопляли. Они мужчин побросали на фронт. Многие из них уже погибли, многие искалечены" , – сказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА также отметил, что после победы над Россией Украина не сможет полноценно восстановить угольную промышленность области.

"Мы не восстановим эту отрасль в том виде, в каком она была. Но все же нужно работать в этом направлении. Регион действительно имеет свою специфику, но любая область Украины имеет свою специфику", - добавил он.

Также Гадай сообщил, что другие промышленные предприятия будут восстановлены по современным стандартам, в частности, Украина откажется от "советщины".

"Луганщина продолжит развивать свой промышленный потенциал! Но сначала – Победа!", – пишет он.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сегодня, 4 сентября, рассказал о ситуации в Луганской области и вспомнил оборону Северодонецка.

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