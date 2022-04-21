Оккупанты заставляют жителей на Николаевщине выбирать новую местную власть, лояльную к захватчикам, – ОК "Юг"

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

В Николаевской области российские военные заставляют жителей населенных пунктов, расположенных вблизи админграницы с Херсонщиной, идти на фейковое голосование. Они угрожают гражданским оружием, чтобы те избрали новую местную власть, которая будет лояльна к оккупантам.

Однако они продолжают обстреливать из артиллерии жилые кварталы и мирных жителей Николаева и области.



"В то же время, вражеские попытки проведения воздушной разведки с помощью БПЛА "Орлан-10" встретили точный выстрел стрелкового оружия наших подразделений, беспилотник-разведчик уничтожен", – добавляют в сообщении.

Кроме того, Россия готовит фейковый референдум, чтобы присоединить к территории оккупированного Крыма город Снигиревка Николаевской области.