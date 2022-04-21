Оккупанты заставляют жителей на Николаевщине выбирать новую местную власть, лояльную к захватчикам, – ОК "Юг"
Российские захватчики пытаются установить новую власть во временно оккупированных ими населенных пунктах Николаевской области
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
В Николаевской области российские военные заставляют жителей населенных пунктов, расположенных вблизи админграницы с Херсонщиной, идти на фейковое голосование. Они угрожают гражданским оружием, чтобы те избрали новую местную власть, которая будет лояльна к оккупантам.
Однако они продолжают обстреливать из артиллерии жилые кварталы и мирных жителей Николаева и области.
"В то же время, вражеские попытки проведения воздушной разведки с помощью БПЛА "Орлан-10" встретили точный выстрел стрелкового оружия наших подразделений, беспилотник-разведчик уничтожен", – добавляют в сообщении.
- Кроме того, Россия готовит фейковый референдум, чтобы присоединить к территории оккупированного Крыма город Снигиревка Николаевской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.52
Покупка 30.52Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.9Продажа 34.6
- Актуальное
- Важное