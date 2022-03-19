Оккупанты заставляют жителей Мариуполя носить белые повязки, чтобы украинские защитники путали их с россиянами, - Азов
Российские войска вводят в заблуждение жителей Мариуполя, повязывая им белые повязки якобы как опознавательный знак гражданского населения. На самом деле белыми повязками обозначают российскую армию
Об этом написал Азов-Мариуполь.
"По свидетельствам местных жителей, россияне вводят в заблуждение гражданских граждан, повязывая им белые повязки - якобы как опознавательный знак гражданского населения. Отмечаем!!! Белыми повязками россияне определяют свою путинскую армию, прячась таким образом за гражданскими и подвергая их дополнительной опасности. Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации врага!" - говорится в сообщении.
- Напомним, в ходе спецоперации полк "Азов" уничтожил российские склады боеприпасов, танк, БТРы, грузовики, офицеров и пехоту.
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