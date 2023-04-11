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Оккупанты заставляют жителей Энергодара получать пропуска для передвижения по Запорожской области

11 апреля, 2023 вторник
06:43
война с Россией

Во временно оккупированном Энергодаре захватчики заставляют жителей получать разрешение на передвижение по Запорожской области и усиленно проверяют граждан на предмет причастности к ВСУ

Об этом отчитывается Генштаб ВСУ в утренней сводке 11 апреля.

Российские оккупанты продолжают усиливать давление на граждан Украины на временно захваченных территориях.

Так, недавно, в Снежном Донецкой области, были уволены работники городской больницы, которые не получили российские паспорта.

А в городе Энергодар Запорожской области местные жители должны получать разрешение на передвижение по территории области. Подавшие заявки на получение пропусков подвергаются усиленной проверке со стороны оккупантов на предмет причастности к силам обороны Украины.

Кое-где захватчики обыскивают человеческие дома.

Враг сосредоточен на наступлении по 4 направлениям, ВСУ отразили более 50 атак

Несмотря на многочисленные потери в технике и в живой силе, противник не отказывается от ведения захватнической войны. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили 52 атаки РФ на указанных направлениях.

Россия нанесла 39 авиационных и 7 ракетных ударов по Украине за прошедшие сутки

Российская Федерация продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, поэтому вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины.

За 10 апреля враг нанес 39 авиационных и 7 ракетных ударов, 4 из которых – из ЗРК С-300 по мирному городу Краматорск.

Совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации продолжают находиться на территории Беларуси.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Гремяч и Каменская Слобода Черниговской области; Екатериновка, Волфино, Андреевка и Поповка Сумской области, а также Ветеринарное, Стрелечья, Старица, Гатище, Волчанские Хутора, Охримовка, Малая Волчья и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Ольшана, Кондрашовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка.

Артиллерийские обстрелы получили Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Торское, Спорное и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются.

За прошедшие сутки РФ вела безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Григоровка и Хромово.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Авдеевку и Марьинку.

В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении, в течение суток, что прошли, российская армия наступательных действий не проводила. Совершила обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка и Большая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях вражеские войска продолжают обороняться.

За прошедшие сутки произвели обстрелы населенных пунктов, что неподалеку с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка Донецкой области; Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

Украинские воины уничтожили российский вертолет, 9 дронов и поразили склад боеприпасов

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удару по зенитно-ракетному комплексу противника.

В течение 10 апреля также сбит вражеский вертолет Ми-24 и 9 БПЛА разных типов.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также склад боеприпасов противника.

  • Как известно, в городе Токмак, на временно оккупированном Запорожье, россияне ограничивают маршруты таксистам, опасаясь утечки информации о расположении российских подразделений.
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