Оккупанты заставляют украинский персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом
Россияне заставляют украинских работников на Запорожской атомной электростанции подписывать контракты с "Росатомом", чтобы дальше на ней работать
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка.
На заседании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг он заявил, что "Росатом" направил больше своих представителей в ЗАЭС, чтобы обеспечить "смену владельца" после незаконной аннексии территории Россией.
"Эти представители заявили, что на тот момент Запорожская атомная электростанция будет принадлежать России и поэтому в течение двух недель все работники должны написать заявление на переход в "Росатом", — сказал Цымбалюк, призывая МАГАТЭ сказать твердое "нет" российской оккупации ЗАЭС.
Все реакторы Запорожской АЭС остановлены, а охлаждение обеспечивается путем подключения к украинской электросети.
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