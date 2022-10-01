Оккупанты заставляют украинский персонал ЗАЭС подписывать контракты с Росатомом

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова представителя Украины при международных организациях в Вене Евгения Цымбалюка.

На заседании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг он заявил, что "Росатом" направил больше своих представителей в ЗАЭС, чтобы обеспечить "смену владельца" после незаконной аннексии территории Россией.

"Эти представители заявили, что на тот момент Запорожская атомная электростанция будет принадлежать России и поэтому в течение двух недель все работники должны написать заявление на переход в "Росатом", — сказал Цымбалюк, призывая МАГАТЭ сказать твердое "нет" российской оккупации ЗАЭС.

Все реакторы Запорожской АЭС остановлены, а охлаждение обеспечивается путем подключения к украинской электросети.

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