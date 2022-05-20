Об этом в телеграмме сообщила омбудсман Людмила Денисова.

"В нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, оккупанты используют труд украинских военных. Взятых в плен украинских военных захватчики отправляют на территории временно оккупированной Луганской области на принудительные работы, заставляя собирать тела своих погибших сослуживцев", - отметила она.

Такое видео россияне опубликовали на пропагандистском телеграмме-канале. На ролике кафиры заставляют украинских военных лгать, что те работают добровольно. По словам россиян, тела погибших украинцев будут "до установления диалога" с Украиной или пока родственники самостоятельно не приедут за ними.

"Используя труд украинских военнопленных, оккупанты нарушают статьи 49 и 52 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Кроме того, снимая пропагандистские видео, захватчики нарушают статью 13 Конвенции, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными, которые должны насилие или запугивание, а также от оскорблений и любопытства публики", - подчеркнула омбудсман.

Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты военных преступлений и преступлений против человечности России.

Россияне пытают украинских военнопленных из Мариуполя и убили одного из бойцов батальона "Азов".

Среди уволенных украинских военнопленных есть люди с ампутацией конечностей , сепсисом и тяжелыми ранениями.

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