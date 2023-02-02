Оккупанты заставляют украинских старшеклассников сдавать школьные экзамены в России, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированных территориях российский враг вывозит украинских старшеклассников в РФ, чтобы те сдавали школьные экзамены на территории России
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
По информации ЦНС, из Лисичанска были вывезены 50 учеников 11 класса для подготовки и сдачи ЕГЭ. Всех их вывезли в Елабугу (республика Татарстан). В дальнейшем им обещают бесплатное обучение в вузах на территории РФ.
"Цель всех этих мер - ассимиляция молодежи, а значит, снова идет речь об этноциде украинцев и уничтожении самоидентификации. В то же время такой пример демонстрирует, что сами россияне не верят, что ВОТ – это РФ, а значит необходимо ехать сдавать государственные экзамены на территории России", - пишет Центр нацсопротивления.
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