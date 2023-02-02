Оккупанты заставляют украинских старшеклассников сдавать школьные экзамены в России, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, из Лисичанска были вывезены 50 учеников 11 класса для подготовки и сдачи ЕГЭ. Всех их вывезли в Елабугу (республика Татарстан). В дальнейшем им обещают бесплатное обучение в вузах на территории РФ.

"Цель всех этих мер - ассимиляция молодежи, а значит, снова идет речь об этноциде украинцев и уничтожении самоидентификации. В то же время такой пример демонстрирует, что сами россияне не верят, что ВОТ – это РФ, а значит необходимо ехать сдавать государственные экзамены на территории России", - пишет Центр нацсопротивления.

29 января в Генштабе рассказали, что из больниц Каховки и Новой Каховки оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицк Херсонской области, а сами заведения враг закрывает.

2 февраля на временно оккупированной территории Херсонской области российские террористы создали гражданскую администрацию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb