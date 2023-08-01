Оккупанты заставляют становиться на учет в военкомате мужчин, получивших паспорт РФ в Новопсковщине Луганской области
На Новопсковщине Луганской области оккупанты заставляют мужчин идти в военкомат и становиться на учет сразу после получения российского паспорта
Об этом глава Луганской ОВА Артем Лысогор написал в telegram .
Отмечается, что такие случаи зафиксировали, в частности, в селах Зайдовка и Рогово.
"Некоторые (мужчины, - ред.), чтобы этого не делать, пытались сразу выехать через территорию России. Но на границе были остановлены и возвращены домой", - говорится в сообщении.
Также Лысогор сообщил, что россияне продолжают использовать для размещения личного состава гражданскую инфраструктуру.
"Так, в шахтерском профилактории в Нижнем Нагольчике, что возле Антрацита, сейчас проживает около 100 российских военнослужащих. А в Семикозовке на Беловодщине примерно такое же количество захватчиков расположилось в зданиях учебного заведения", - написал он.
Кроме того, глава области рассказал, что россияне угрожают лишением родительских прав семьям детей, которые не ходят в школы на оккупированных территориях.
- Ранее стало известно, что во временно оккупированном поселке Новопсков Луганской области россияне требуют от местных жителей приносить присягу на верность РФ при получении российских паспортов. Процесс захватчики фиксируют на видео.
- На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону , успешно отразили атаки россиян восточнее Берестово на Харьковщине и возле Новоселовского Луганской области.
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