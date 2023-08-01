Об этом глава Луганской ОВА Артем Лысогор написал в telegram .

Отмечается, что такие случаи зафиксировали, в частности, в селах Зайдовка и Рогово.

"Некоторые (мужчины, - ред.), чтобы этого не делать, пытались сразу выехать через территорию России. Но на границе были остановлены и возвращены домой", - говорится в сообщении.

Также Лысогор сообщил, что россияне продолжают использовать для размещения личного состава гражданскую инфраструктуру.

"Так, в шахтерском профилактории в Нижнем Нагольчике, что возле Антрацита, сейчас проживает около 100 российских военнослужащих. А в Семикозовке на Беловодщине примерно такое же количество захватчиков расположилось в зданиях учебного заведения", - написал он.

Кроме того, глава области рассказал, что россияне угрожают лишением родительских прав семьям детей, которые не ходят в школы на оккупированных территориях.