Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Россияне целенаправленно уничтожали цивильных граждан в Мариуполе. Сегодня оккупанты пытаются скрыть свои преступления. Они проводят эксгумацию тел, которые были похоронены прямо во дворах многоэтажек", - рассказал Могильный.

Могильный также сообщил, что оккупанты заставляют людей подписывать документ, по которому их родственники погибли из-за обстрелов ВСУ.

"Когда россияне эксгумируют тела погибших, то заставляют людей подписывать документы, в которых вина за гибель их родственников возлагается на Вооруженные силы Украины. То есть, чтобы похоронить своих близких, мариупольцы должны под дулами автоматов подтвердить гибель родных от обстрелов ВСУ. Весь этот процесс происходит в сопровождении российских военных", - добавил он.

7 июля журналисты "Схем" сообщили, что во временно оккупированном поселке Старый Крым под Мариуполем обнаружили новые места массовых захоронений, по сравнению с маем количество увеличилось вдвое

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb