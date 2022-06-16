Оккупанты заставляют мариупольцев идти на сотрудничество, шантажируя гумпомощью, - депутат горсовета Забавин
Депутат городского совета Мариуполя Дмитрий Забавин рассказал, что российские оккупанты заставляют мариупольцев идти на сотрудничество, шантажируя гуманитарной помощью
Политик поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Мариупольцы вынуждены стоять в очереди по несколько дней, чтобы получить хоть какую-то подачку от кафиров, чтобы получить какую-то еду. Российские оккупанты уже объявили ограничение количества мариупольцев, которые могут получить помощь. С июля не все смогут получить гуманитарную помощь. То есть россияне заставляют мариупольцев идти" на сотрудничество за получение любой еды", - отметил Забавин.
Депутат добавил, что кафиры объявили о создании комиссии, которая будет считать материальный ущерб и таким образом они пытаются заманивать мариупольцев обратно в оккупированный город.
"В Мариуполе продолжается геноцид украинцев, которые там остались. Людям не хватает ни еды, ни питьевой воды. Оккупанты объявили, что будет создана какая-то комиссия, которая будет ходить по домам и будет начислять убытки. Таким образом оккупанты пытаются получить доступ к жилью мариуполь, кафиры будут просто обворовывать. То есть это очередное заманивание людей обратно в город. Но люди не хотят возвращаться пока там действует преступный режим российских оккупантов", - отметил Дмитрий Забавин.
- 13 июня советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном Мариуполе российские кафиры будут выдавать резиноспособность только нетрудоспособным, а разрушенные дома снесут .
- В тот же день Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что российские кафиры не могут набрать штат в коммунальную службу. Поэтому теперь предлагают горожанам убирать завалы на улицах и хоронить тела в братских могилах "за еду" .
- А 16 июня Андрющенко сообщил, что россияне активизировали снос разбомбленных ими же домов.
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