Оккупанты заставляют крымских студентов подписывать повестки: шантажируют результатами экзаменов

Об этом сообщает "КрымSOS".

По информации источника, в Симферополе работники университета заявили одному из студентов, что сдать экзамены он сможет только тогда, когда подпишет российскую повестку. Парень вынужден был согласиться.

"Такие случаи не единичны. "Предложения" получали и другие студенты призывного возраста. Разговоры проводятся частно, чтобы ситуации не дали огласки", - пишет "КрымSOS".