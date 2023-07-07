Оккупанты заставляют крымских студентов подписывать повестки: шантажируют результатами экзаменов
Во временно оккупированном Крыму студентов высших учебных заведений заставляют подписывать повестки русской армии
Об этом сообщает "КрымSOS".
По информации источника, в Симферополе работники университета заявили одному из студентов, что сдать экзамены он сможет только тогда, когда подпишет российскую повестку. Парень вынужден был согласиться.
"Такие случаи не единичны. "Предложения" получали и другие студенты призывного возраста. Разговоры проводятся частно, чтобы ситуации не дали огласки", - пишет "КрымSOS".
- 5 июля сообщалось, что оккупационная администрация Севастополя готовит документы на вывоз более 300 тыс. экспонатов из музея-заповедника "Херсонес Таврический" для якобы реставрации.
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