Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведки, улицы города патрулируют военные РФ с анкетами для голосования на так называемом "референдуме". Встречным прохожим оккупанты угрожают оружием, выдают "бюллетени" и показывают, где ставить "галку".

При этом зафиксированы случаи, когда оккупанты заставляли людей "голосовать" за давно умерших родственников.

Тем, кто отказывается голосовать или же голосует против "присоединения к РФ", захватчики угрожают мобилизацией.

"Пока улицы города и окрестных населенных пунктов практически пусты. Местное население сидит по домам, стараясь не выходить без крайней нужды", - отмечает разведка.

Кроме того, оккупанты запретили жителям Энергодара выезд на подконтрольную Украине территорию и вообще за пределы города. Особый контроль применен к работникам оперативных смен Запорожской атомной электростанции.

Центр социологических исследований Мелитопольского педагогического университета провел опрос 19-22 сентября среди жителей временно оккупированного Энергодара, в ходе которого 87% респондентов выступили против выхода Запорожской области из состава Украины и вхождения ее в РФ, в то время как 7% не определились.

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