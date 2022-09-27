Оккупанты заставляют энергодарцев голосовать на "референдуме", угрожая мобилизацией за отказ, - разведка
Оккупанты заставляют жителей Энергодара "голосовать" на псевдореферендуме, угрожая мобилизацией в случае отказа
Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.
По данным разведки, улицы города патрулируют военные РФ с анкетами для голосования на так называемом "референдуме". Встречным прохожим оккупанты угрожают оружием, выдают "бюллетени" и показывают, где ставить "галку".
При этом зафиксированы случаи, когда оккупанты заставляли людей "голосовать" за давно умерших родственников.
Тем, кто отказывается голосовать или же голосует против "присоединения к РФ", захватчики угрожают мобилизацией.
"Пока улицы города и окрестных населенных пунктов практически пусты. Местное население сидит по домам, стараясь не выходить без крайней нужды", - отмечает разведка.
Кроме того, оккупанты запретили жителям Энергодара выезд на подконтрольную Украине территорию и вообще за пределы города. Особый контроль применен к работникам оперативных смен Запорожской атомной электростанции.
- Центр социологических исследований Мелитопольского педагогического университета провел опрос 19-22 сентября среди жителей временно оккупированного Энергодара, в ходе которого 87% респондентов выступили против выхода Запорожской области из состава Украины и вхождения ее в РФ, в то время как 7% не определились.
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