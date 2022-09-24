Оккупанты заставили "голосовать на референдуме" украинских пленных в Оленовке

Об этом в субботу, 24 сентября, сообщило под видео российское правительственное информагентство ТАСС.

По их информации, "голосовали" 57 пленных с пропиской в Донецкой области, за процессом наблюдали "наблюдатели" из Италии.

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Однако стоит отметить, что нет уверенности в том, сняты ли на видео украинские пленные.

20 сентября оккупанті в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение о проведении "референдумов" по присоединению к РФ 23-25 сентября.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратилось ко всем причастным к псевдореферендумам. На каждого из причастных к "референдуму" наложат санкции. Будет инициировано уголовное преследование и арестовано движимое и недвижимое имущество.

Глава НАТО заявил, что мир должен подготовиться к тому, что Москва использует фиктивные "референдумы" в Украине, чтобы обострить эскалацию и утверждать, что российскую территорию атакуют из оружия Альянса.

Лидеры стран Группы семи в пятницу опубликовали заявление, в котором осудили проводимые Россией на временно оккупированных территориях псевдореферендумы и пообещали продолжать поддержку Украины

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