Оккупанты заставили "голосовать на референдуме" украинских пленных в Оленовке
"Военная администрация" на оккупированной РФ территории Донбасса заставила участвовать в псевдореферендуме за присоединение к России украинских военнослужащих, удерживаемых в колонии в поселке Оленовка
Об этом в субботу, 24 сентября, сообщило под видео российское правительственное информагентство ТАСС.
По их информации, "голосовали" 57 пленных с пропиской в Донецкой области, за процессом наблюдали "наблюдатели" из Италии.
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Однако стоит отметить, что нет уверенности в том, сняты ли на видео украинские пленные.
- 20 сентября оккупанті в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение о проведении "референдумов" по присоединению к РФ 23-25 сентября.
- Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий обратилось ко всем причастным к псевдореферендумам. На каждого из причастных к "референдуму" наложат санкции. Будет инициировано уголовное преследование и арестовано движимое и недвижимое имущество.
- Глава НАТО заявил, что мир должен подготовиться к тому, что Москва использует фиктивные "референдумы" в Украине, чтобы обострить эскалацию и утверждать, что российскую территорию атакуют из оружия Альянса.
- Лидеры стран Группы семи в пятницу опубликовали заявление, в котором осудили проводимые Россией на временно оккупированных территориях псевдореферендумы и пообещали продолжать поддержку Украины
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