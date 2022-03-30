Оккупанты зашли к Изюму по дороге, которую им показал депутат от ОПЗЖ Фомичевский, - чиновник горсовета

Об этом сообщил чиновник Изюмского горсовета Максим Стрельник .



"В субботу, 26 марта 2022 г., начали поступать данные о том, что в Изюм начали заходить российские кафиры. Как оказалось, они не просто зашли в город, а их провел и показал им незащищенный путь к Изюму, государственный изменник - Анатолий Фомичевский ", - подчеркнул он.



По словам Максима Стрельника, именно по этому пути россияне попали в город, но ВСУ не сдаются и продолжают бороться против оккупантов.



"Но, к сожалению, мирные жители стали заложниками этих боев, а обрекли их на эти страдания предатели Изюма! Если бы российским оккупантам не показали путь в город, они бы никогда не смогли туда попасть, а теперь из-за них Изюм полностью заблокирован и доступ для доставки гуманитарной помощи туда нет", - заметил чиновник горсовета.



Он добавил, что единственной надеждой на спасение около 20 тыс. жителей блокадного города остаются только украинские военные.

Напомним, ранее сообщали, что эксмер Изюма Божков, два депутата и эксправохранитель предоставляют оккупантам данные об ВСУ, ТрО, активистах и предпринимателях.

ДБР открыло дело против эксмера Изюма и его сообщников, способствующих сдаче города.

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