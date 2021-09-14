Оккупанты запустят электрички для перевозки жителей ОРДЛО для голосования на выборах в Госдуму РФ

Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" .

Отмечается, что в период с 17 по 19 сентября оккупанты запустят электрички для оперативного подвоза жителей ОРДЛО на станцию Успенская. Там они будут пересаживаться в автобусы и следовать в Матвеево-Курганский район РФ (Ростовская область).

Правозащитники отмечают, что таким образом оккупанты планируют увеличить количество тех, кто проголосует на выборах в Госдуму РФ.

Электричка будет курсировать каждые 2 часа. Списки на перевозку составляют так называемые "информационные центры" оккупантов.

Оккупационные СМИ сообщают, что 17-19 сентября будет организовано железнодорожное сообщение до станции Успенская из городов: Ясиноватая, Макеевка, Харцызск, Зугрэс, Иловайск и Амвросиевка.



Напомним, выборы депутатов Государственной Думы федерального собрания РФ VIII созыва должны состояться 19 сентября 2021 года.

Известно, что жителей ОРДЛО, которые имеют российские паспорта, повезут спецрейсами в Ростовскую область голосовать на выборах в Госдуму РФ.

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