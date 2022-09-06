Об этом информирует в телеграмме глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул .

"Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях", – написал Вилкул.

Вечером 5 сентября кафиры попали в нефтебазу в Криворожском районе: уничтожен большой запас топлива, продолжается пожар.

В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.

Вечером 5 сентября кафиры обстреляли Криворожский район.

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