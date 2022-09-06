оккупанты запустили ракеты по Кривому Рогу
Около восьми часов утра, 6 сентября, рашисты запустили ракеты по Кривому Рогу Днепропетровской области
Об этом информирует в телеграмме глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул .
"Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях", – написал Вилкул.
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- В ночь на 5 сентября россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Никопольского района Днепропетровской области. Повреждены 10 частных домов, многоэтажка, а также гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе. Люди не пострадали.
- Вечером 5 сентября кафиры обстреляли Криворожский район.
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