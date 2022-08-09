Оккупанты запустили по Никополю 120 реактивных снарядов, пострадал человек
В ходе ночных обстрелов рашисты из "градов" запустили 120 реактивных снарядов по Никополю Днепропетровской области
Об этом информирует в телеграмме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
В ночь на 9 августа российские оккупанты били по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровщины.
Трижды рашисты накрывали из "градов" Никополь. В город запустили 120 реактивных снарядов.
"Повреждены несколько жилых домов. На трех предприятиях изуродованы цеха, мастерские, админпомещения и автомобили", - говорится в сообщении.
Пострадал 46-летний работник местного предприятия. Мужчину госпитализировали с переломом.
Кроме того, в Синельниковском районе под обстрелами кафиров была Великомихайловская община. Известно, о разрушении домов мирного населения, без пострадавших.
- В ночь на 7 августа россияне обстреляли Никопольский район 60 снарядами из "градов".
- А в ночь на 8 августа рашисты атаковали "градами" и ракетами Никопольский и Криворожский районы.
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