Оккупанты запустили фейковый чат-бот СБУ, – Госспецсвязи

Об этом Госспецсвязи сообщает в Телеграмме.



"Российские оккупанты пытаются уменьшить сопротивление украинцев и запускают новые фейки. Как сообщают в СБУ, на этот раз они распространили в сети фейковый чат-бот с похожим официальным названием, которое отличается лишь на несколько букв", – говорится в сообщении.



В ведомстве подчеркнули: официальный чат-бот СБУ – @t.me/stop_russian_war_bot



Специалисты по кибербезопасности призывают пользователей обязательно проверять, куда они посылают данные, и доверять только официальным страницам государственных органов и структур.

Напомним, хакеры посылают украинцам XLS-документ "Мобилизационный регистр.xls", открытие которого приводит к запуску программы для похищения данных.